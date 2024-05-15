В Самарской области в ДТП на трассе погибли четыре человека

Дорожная трагедия произошла на территории Сергиевского района.Так, по информации ГУ МВД России по Самарской области, рано утро 15 мая, на 1111 километре федеральной трарссы М-5 произошло столкновение трех единиц транспортных средств.
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