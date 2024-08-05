Восточный удар: Запад готовит Израиль к противостоянию с Ираном

Израиль на фоне обсуждений ответного удара Ирана после убийства главы политического крыла ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране готов к любому развитию событий — как в обороне, так и в нападении, заявил «Известиям» советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии