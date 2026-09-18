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ТАСС

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Shaman с Мизулиной проголосовали на выборах в Москве

Shaman с Мизулиной проголосовали на выборах в Москве

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Заслуженый артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) вместе со своей женой Екатериной Мизулиной принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу, передает корреспондент ТАСС.

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