Экипажи вертолетов Ми-28нм сорвали ротацию боевиков ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.
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