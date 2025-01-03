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Экипажи вертолетов Ми-28нм сорвали ротацию боевиков ВСУ в курском приграничье

Экипажи вертолетов Ми-28нм сорвали ротацию боевиков ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28нм в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.

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