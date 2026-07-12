📹❗️Недавний налет дронов противника FP-2 на танкеры в Азовском море, снятый иностранными моряками со своего судна.
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📹❗️Недавний налет дронов противника FP-2 на танкеры в Азовском море, снятый иностранными моряками со своего судна.