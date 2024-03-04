Больница подкинула мусор в частный сектор

В Искитиме городская больница вывезла медицинские отходы в частный сектор, считают местные жители. Искитимская городская больница вывалила использованные палочки для осмотра горла, маски и бланки с персональными данными, жителям перед частными домами на улице Базарной, уверяют горожане.