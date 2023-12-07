ЕК потратит €1 млн на продвижение приоритетов европейской политики в Китае

Еврокомиссия ищет подрядчиков для реализации программы по укреплению доверия между ЕС и Китаем. Европейские специалисты планируют наладить «партнёрские отношения» с научными кругами, аналитическими центрами и исследовательским сообществом в КНР.
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