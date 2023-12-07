RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 211 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Если НАТО в помощь, то и оно потеряет территории. Давно пора Польшу укоротить на безопасный проезд в КалининградЭкс-посол США пре...
  • Яна
    Программу надо бы разработать - проще будет идти к цели.Песков заявил о п...
  • Аким Воземчук
    В том то и проблема ,что кроме Путина нет политических тяжеловесов планетарного масштаба.Его обязанностью на следующе...«Такое время, ког...

ЕК потратит €1 млн на продвижение приоритетов европейской политики в Китае

ЕК потратит €1 млн на продвижение приоритетов европейской политики в Китае

Еврокомиссия ищет подрядчиков для реализации программы по укреплению доверия между ЕС и Китаем. Европейские специалисты планируют наладить «партнёрские отношения» с научными кругами, аналитическими центрами и исследовательским сообществом в КНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх