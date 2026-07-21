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Татар-информ

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Кравцов: путевки в «Артек» сохранят для детей, не попавших на текущую смену

Кравцов: путевки в «Артек» сохранят для детей, не попавших на текущую смену

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что дети, которые не смогли попасть в Международный детский центр «Артек» в текущую смену, смогут воспользоваться своими путевками после возобновления работы учреждения.

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