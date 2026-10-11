Дмитриев: правительства Британии и ЕС должны перестать разжигать войну

Правительства Великобритании и стран Евросоюза должны перестать разжигать войну. С таким призывом выступил спецпредставитель президента РФ Владимира Путина, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х.
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