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Арестович предложил РФ и Украине объединиться и подать иск к Западу

Арестович предложил РФ и Украине объединиться и подать иск к Западу

Экс-советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович* считает, что Москва и Киев должны заключить мир и подать коллективный иск к Западу.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А САМИ ОНИ О ЧЕМ ДУМАЛИ, на той Украине?!! &quot;Сталкивали их&quot;,- видите ли... Мир он предлагает заключить... С КЕМ? С фашиками?!! Горите вы синим пламенем... ТОЛЬКО КАПИТУЛЯЦИЯ!!  И  трибуналы  над преступниками.
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15 час.
E
Ed
Предложение дельное, но добиваться справедливости по иску в том числе и военными методами. Разнести эту грязную лужу в дребодан! Такая цель по своей значимости вполне сможет и остановить войну и объединить. Конечно же хваленый запад должны выплатить этак с десяток триллионов - лет 50 выплачивать
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15 час.

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