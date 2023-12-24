Арестович предложил РФ и Украине объединиться и подать иск к Западу

А САМИ ОНИ О ЧЕМ ДУМАЛИ, на той Украине?!! "Сталкивали их",- видите ли... Мир он предлагает заключить... С КЕМ? С фашиками?!! Горите вы синим пламенем... ТОЛЬКО КАПИТУЛЯЦИЯ!! И трибуналы над преступниками.

E

Ed

Предложение дельное, но добиваться справедливости по иску в том числе и военными методами. Разнести эту грязную лужу в дребодан! Такая цель по своей значимости вполне сможет и остановить войну и объединить. Конечно же хваленый запад должны выплатить этак с десяток триллионов - лет 50 выплачивать