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Коммунальные службы Петербурга не справились с уборкой снега к концу рабочей недели

Коммунальные службы Петербурга не справились с уборкой снега к концу рабочей недели

Утром в пятницу, 16 декабря, в Санкт-Петербурге ожидаются серьезные пробки. Коммунальные службы города снова не справились с навалившимся снегом, поэтому многим жителям города предстоит пробираться на работу сквозь сугробы.

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