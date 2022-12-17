НБА. 34+13 от Эмбиида помогли «Филадельфии» выиграть у «Голден Стэйт», «Лейкерс» были сильнее «Денвера» и другие результаты

Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 10 матчей. «Филадельфия» продлила свою победную серию в домашней встрече с действующим чемпионом «Голден Стэйт», в составе которого отсутствует травмированный Стефен Карри.

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