Долгое время я слышал от моего оппозиционно-настроенного знакомого недовольство по поводу того, что Россия плохо подготовилась к конфликту с Западом, что как только они раскочегарят свой ВПК, тогда нам и придёт конец, ведь это ж самые экономически развитые страны, а Россия – отсталая страна, которая не умеет делать ничего своего – даже квадрокоптеры и тепловизоры и те китайские.
Российский ВПК наращивает производство вооружений – нас не догонят!
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
А почему тогда все жалуются, что нет снарядов, авиации недостаточно и т.д. ?
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11 час.
Nikolay Stepanov
России не опасен внешний враг. Её хранят пространства и снега. Но ей опасен внутренний дурак, Усердно сочиняющий врага.
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9 час.
M T
Россию можно разорять бессчетно и безнаказанно. А русские - вообще, бесплатны: трать, сколько хочешь! Те, кто случайно уцелеют - еще и памятники нагромоздят "организаторам и вдохновителям наших побед", счастливые от того, что просто живы.
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8 час.
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