Политика как она есть

40 820 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Как ни относись  к Роджерсу, но прав он насчёт посиделок Соловьёва  и Прилепина, как ни крути.Рефлексии
  • Николай Денисов
    Просто люди перестали думать и анализировать новости! Никто напрягаться не хочет! А вот тявкнуть в сторону власти тру...Парадоксы реальности
  • M T
    Россию можно разорять бессчетно и безнаказанно. А русские - вообще, бесплатны: трать, сколько хочешь! Те, кто случайн...Российский ВПК на...

Российский ВПК наращивает производство вооружений – нас не догонят!

Российский ВПК наращивает производство вооружений – нас не догонят!

Долгое время я слышал от моего оппозиционно-настроенного знакомого недовольство по поводу того, что Россия плохо подготовилась к конфликту с Западом, что как только они раскочегарят свой ВПК, тогда нам и придёт конец, ведь это ж самые экономически развитые страны, а Россия – отсталая страна, которая не умеет делать ничего своего – даже квадрокоптеры и тепловизоры и те китайские.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АА
Алекс Архипов
А почему тогда все жалуются, что нет снарядов, авиации недостаточно и т.д. ?
Ответить
11 час.
Nikolay Stepanov
России не опасен внешний враг. Её  хранят пространства и снега. Но ей опасен внутренний дурак, Усердно сочиняющий врага.
Ответить
9 час.
M T
Россию можно разорять бессчетно и безнаказанно. А русские - вообще, бесплатны: трать, сколько хочешь! Те, кто случайно уцелеют - еще и памятники нагромоздят &quot;организаторам и вдохновителям наших побед&quot;, счастливые от того, что просто живы.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх