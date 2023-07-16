Российский ВПК наращивает производство вооружений – нас не догонят!

Долгое время я слышал от моего оппозиционно-настроенного знакомого недовольство по поводу того, что Россия плохо подготовилась к конфликту с Западом, что как только они раскочегарят свой ВПК, тогда нам и придёт конец, ведь это ж самые экономически развитые страны, а Россия – отсталая страна, которая не умеет делать ничего своего – даже квадрокоптеры и тепловизоры и те китайские.