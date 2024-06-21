Руководство и сотрудники ростовского СИЗО могут попасть под уголовное дело после захвата заложников

Следователи продолжают разбираться, как эта ситуация в принципе стала возможна.Руководство вместе с сотрудниками следственного изолятора в Ростове, где 16 июня шестеро заключённых выбрались из камер и взяли несколько заложников из числа работников СИЗО, могут стать фигурантами уголовного дела по статье о халатности.