Несмотря на пандемию первый спутник ViaSat-3 будет запущен в 2022 году

Первый широкополосный спутник ViaSat-3 должен быть запущен в первой половине 2022 года, несмотря на продолжающиеся проблемы, связанные с пандемией, заявил операционный директор Viasat Кевин Харкенрайдер, сообщает 29 декабря портал spacenews.