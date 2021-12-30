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Несмотря на пандемию первый спутник ViaSat-3 будет запущен в 2022 году

Несмотря на пандемию первый спутник ViaSat-3 будет запущен в 2022 году

Первый широкополосный спутник ViaSat-3 должен быть запущен в первой половине 2022 года, несмотря на продолжающиеся проблемы, связанные с пандемией, заявил операционный директор Viasat Кевин Харкенрайдер, сообщает 29 декабря портал spacenews.

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