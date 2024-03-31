Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 094 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий двойнишников
    Привет дружище! Чего с прошлой темы сбежал? Яйца прищемили?Русскоязычный не ...
  • Алексей Куницын
    Украина остаётся без президента, истёк официальный срок конституционных полномочий Владимира Зеленского. Владимир З...Сегодня на Украин...
  • Георгий Лянгас
    Спецназовцы все врут. Это я отрезал ухо террористу. Хотел оба отрезать , но мне не дали .Спецназовца, кото...

Сегодня на Украине не прошли выборы

Сегодня на Украине не прошли выборы

Сегодня на Украине не прошли выборы президента.Потому что во время войны демократическая Россия проводит выборы (даже в прифронтовых регионах) , а нацистский режим Зеленского выборы отменил.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Куницын
Украина остаётся без президента, истёк официальный срок конституционных полномочий Владимира Зеленского. Владимир Зеленский теряет легитимность с 21 мая и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол Приказ &quot;валить&quot; комедианта уже отдан, Обнулять будут ракетами.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх