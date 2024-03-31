Сегодня на Украине не прошли выборы президента.Потому что во время войны демократическая Россия проводит выборы (даже в прифронтовых регионах) , а нацистский режим Зеленского выборы отменил.
Сегодня на Украине не прошли выборы
Комментарии
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Алексей Куницын
Украина остаётся без президента, истёк официальный срок конституционных полномочий Владимира Зеленского. Владимир Зеленский теряет легитимность с 21 мая и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол Приказ "валить" комедианта уже отдан, Обнулять будут ракетами.
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10 час.
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