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Чимаев выступил с обращением по поводу карьеры в UFC

Чимаев выступил с обращением по поводу карьеры в UFC

Боец UFC Хамзат Чимаев высказался о своём настрое после операции на руке. «Я сильно болел, рука была травмирована, поэтому не смог сразу вернуться, хочу сказать всем фанатам: «Я хочу видеть себя в бою больше вас всех.

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