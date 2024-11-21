Суд отменил приговор совладельцам российского холдинга по производству бытовой химии

Московский городской суд отменил приговор совладельцам холдинга B&B по производству и продаже бытовой химии Александру Балаховскому, Якову Босинзону, и бывшему гендиректору компании Александру Савоськину.
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