Россиянам рассказали о четырех высокооплачиваемых вакансиях, где не требуется опыт работы

МОСКВА, 6 апреля, ФедералПресс. Число вакансий для студентов и соискателей без опыта в марте 2024 года выросло в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом, а средняя сумма месячной зарплаты за полный рабочий день увеличилась на 21 % и достигла 54 094 рублей.