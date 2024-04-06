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ФедералПресс

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Россиянам рассказали о четырех высокооплачиваемых вакансиях, где не требуется опыт работы

Россиянам рассказали о четырех высокооплачиваемых вакансиях, где не требуется опыт работы

МОСКВА, 6 апреля, ФедералПресс. Число вакансий для студентов и соискателей без опыта в марте 2024 года выросло в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом, а средняя сумма месячной зарплаты за полный рабочий день увеличилась на 21 % и достигла 54 094 рублей.

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