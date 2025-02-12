Российские учёные и конструкторы разработали ракетный двигатель на основе магнитоплазменного ускорителя и создали лабораторный прототип установки.
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Российские учёные и конструкторы разработали ракетный двигатель на основе магнитоплазменного ускорителя и создали лабораторный прототип установки.
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