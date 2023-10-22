В США назвали безответственной поставку Украине ракет ATACMS

Решение Соединённых Штатов Америки передать Украине тактические баллистические ракеты ATACMS является безответственным, заявил член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи в статье для Reponsible Statecraft.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии