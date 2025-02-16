Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Starlink снимает спутники с орбиты: если "звезды" падают, значит, Маску это нужно

Starlink снимает спутники с орбиты: если "звезды" падают, значит, Маску это нужно

Сто спутников Starlink уже свели с орбиты в прошлом году, а в начале 2025 года компания SpaceX начала ещё активнее выводить из эксплуатации свои аппараты.

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Комментарии
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Святогор Князев
Особенно про Максима Кучеренко (Калашникова) &quot;футуролога&quot; &quot;иксперда&quot; и &quot;прохнозиста&quot;)))))))))) Фюрерок из украйны давно парит мозги русским людям, а наши всё на эту лапшу ведутся! Вся эта риторика от Калашникова  - только прикрытие. Не первый десяток лет знаю Кучеренко по многим делам. Красиво блеет, но это враг! Враг государства и мелкая душонка... Увы, не все украинцы нам братья....
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