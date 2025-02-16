Сто спутников Starlink уже свели с орбиты в прошлом году, а в начале 2025 года компания SpaceX начала ещё активнее выводить из эксплуатации свои аппараты.
Starlink снимает спутники с орбиты: если "звезды" падают, значит, Маску это нужно
Комментарии
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Святогор Князев
Особенно про Максима Кучеренко (Калашникова) "футуролога" "иксперда" и "прохнозиста")))))))))) Фюрерок из украйны давно парит мозги русским людям, а наши всё на эту лапшу ведутся! Вся эта риторика от Калашникова - только прикрытие. Не первый десяток лет знаю Кучеренко по многим делам. Красиво блеет, но это враг! Враг государства и мелкая душонка... Увы, не все украинцы нам братья....
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