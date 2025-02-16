Starlink снимает спутники с орбиты: если "звезды" падают, значит, Маску это нужно

Святогор Князев

Особенно про Максима Кучеренко (Калашникова) "футуролога" "иксперда" и "прохнозиста")))))))))) Фюрерок из украйны давно парит мозги русским людям, а наши всё на эту лапшу ведутся! Вся эта риторика от Калашникова - только прикрытие. Не первый десяток лет знаю Кучеренко по многим делам. Красиво блеет, но это враг! Враг государства и мелкая душонка... Увы, не все украинцы нам братья....