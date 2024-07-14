Молдавские олимпийцы: Даниэла Кочу – спортсменка, которая смотрела Олимпийские игры по телевизору, а теперь стремится к медали

До недавнего времени каноистка Даниэла Кочу смотрела Олимпийские игры по телевизору, а теперь второй раз подряд отправится представлять нашу страну на этом важном спортивном соревновании, с которого надеется вернуться хотя бы с одной медалью.
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