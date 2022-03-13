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Италия манит доступными ценами на продукты и солнцем, прикидываю, как туда переехать

Италия манит доступными ценами на продукты и солнцем, прикидываю, как туда переехать

Путешествие в Италию и в прежние годы казалось привлекательной затеей. Эту красивую страну не зря называют настоящим музеем Европы, ведь она была в центре событий много веков.

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