Италия манит доступными ценами на продукты и солнцем, прикидываю, как туда переехать

Путешествие в Италию и в прежние годы казалось привлекательной затеей. Эту красивую страну не зря называют настоящим музеем Европы, ведь она была в центре событий много веков.
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