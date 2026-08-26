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Аргументы и Факты

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Залп ярости накрыл Киев в ответ за НПЗ и WB: главная новость СВО 26 августа

Залп ярости накрыл Киев в ответ за НПЗ и WB: главная новость СВО 26 августа

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл предполагаемые маршруты атак украинских беспилотников, которые в ночь на 26 августа массированно ударили по ряду российских регионов, а также рассказал о нарастающем ответе Вооруженных сил РФ.

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