Залп ярости накрыл Киев в ответ за НПЗ и WB: главная новость СВО 26 августа

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл предполагаемые маршруты атак украинских беспилотников, которые в ночь на 26 августа массированно ударили по ряду российских регионов, а также рассказал о нарастающем ответе Вооруженных сил РФ.
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