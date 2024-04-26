10 минут до Третьей мировой: как советский офицер спас мир в 1983 году

В 1983 году мир переживал очередной пик Холодной войны. Противоборство сверхдержав разыгрывалось на разнообразных сценах: пропагандистские лозунги лидеров, всевозможные войсковые учения (известные «Запад-81» и «Щит-82»), развитие гонки вооружений (американская программа «Стратегическая Оборонная Инициатива»).
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