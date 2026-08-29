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Татар-информ

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В Старо-Татарской слободе Казани отметили рождение Пророка Мухаммада

В Старо-Татарской слободе Казани отметили рождение Пророка Мухаммада

Фото: пресс-служба Государственного Совета Республики Татарстан Сегодня в столице Татарстана на территории исторического центра, у стен мечети «Марджани», прошел общегородской праздник Мавлид ан-Наби.

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