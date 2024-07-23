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В штабе демократов прозвучал голос Байдена после требований доказать, что он жив

В штабе демократов прозвучал голос Байдена после требований доказать, что он жив

Организаторы выступления вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис в предвыборном штабе Демократической партии подключили к мероприятию по голосовой связи заразившегося коронавирусом главы США Джозефа Байдена.

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