Spiegel: глупость Бербок едва не привела к ссоре Германии с Катаром

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара шейхом Тамим бен Хамад Аль Тани из-за заочных обвинений эмирата в терроризме на фоне атак группировки ХАМАС на Израиль, сообщает ТАСС со ссылкой на источники журнала Der Spiegel.
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