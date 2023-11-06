Spiegel: глупость Бербок едва не привела к ссоре Германии с Катаром

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара шейхом Тамим бен Хамад Аль Тани из-за заочных обвинений эмирата в терроризме на фоне атак группировки ХАМАС на Израиль, сообщает ТАСС со ссылкой на источники журнала Der Spiegel.