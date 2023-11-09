Наличные начали возвращаться в банки после повышения ключевой ставки

После повышения ключевой ставки Банка России (ЦБ РФ) наличные средства начали возвращаться в банки. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания комитетов финансово-экономического блока в Госдуме.
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