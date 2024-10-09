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Мощная вспышка на Солнце: выброс плазмы может достичь Земли 11-12 октября

Мощная вспышка на Солнце: выброс плазмы может достичь Земли 11-12 октября

На Солнце произошла мощная вспышка класса X, вызвавшая выброс плазмы, направленный к Земле. Взрыв произошел в большом пятне на северной стороне Солнца, наблюдаемом 10 дней.

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