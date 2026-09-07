После газа и нефти — уран: Западу предрекли новую зависимость от России

Россия к 2040 году способна занять более трети мирового рынка урана — около 36%. К такому выводу пришли авторы доклада британской неправительственной организации Centre for Strategic Advantage.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
- СТ «Русские идут!»: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым