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Мировое обозрение

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После газа и нефти — уран: Западу предрекли новую зависимость от России

После газа и нефти — уран: Западу предрекли новую зависимость от России

Россия к 2040 году способна занять более трети мирового рынка урана — около 36%. К такому выводу пришли авторы доклада британской неправительственной организации Centre for Strategic Advantage.

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