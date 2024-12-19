Житель Калифорнии задержан в связи со стрельбой в школе Висконсине

МИЛУОКИ (ИА Реалист). Агенты ФБР задержали 20-летнего Александра Паффендорфа из Карлсбада по подозрению в «заговоре» с целью организации массового расстрела в правительственном здании вместе со стрелком из школы в Мэдисоне, штат Висконсин.