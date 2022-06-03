Молдавия начала предварительные переговоры с Западом по поставкам летального оружия

Западные страны в последнее время всерьез взялись за Молдавию, превращая ее во вторую Украину. Судя по происходящим в республике событиям, Кишинев потихоньку начинает вооружаться, но при этом терять суверенитет.
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