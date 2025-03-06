Аргентинские депутаты обвинили сестру Милея в коррупции и торговле влиянием

Аргентинский депутаты из партии «Гражданская коалиция» Моника Фраде и Максимилиано Ферраро подали совместное заявление с обвинениями в коррупции в адрес Карины Милея, сестры президента страны Хавьера Милея.
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