"Это исходит из Кремля": еврокомиссар прокомментировал мобилизацию женщин на Украине

Мобилизация женщин на Украине инициирована руководством России. Об этом 11 сентября заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андриус Кубилиус .
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