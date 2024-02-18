В мире может появиться еще одна нефтедобывающая страна

Сомали в 2024 году рассчитывает добыть первую в своей истории нефть на собственной территории. Об этом сообщает Garowe со ссылкой на слова министра нефти и минеральных ресурсов Сомали Абдиризака Омара Мохамеда.
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