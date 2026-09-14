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Царьград

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Зеленский подложил Европе "бомбу": "Коалиция желающих" в шоке от его слов

Зеленский подложил Европе "бомбу": "Коалиция желающих" в шоке от его слов

Владимир Зеленский подложил Европе "бомбу", попросив их об очередном денежном транше. Участники "коалиции желающих" в шоке от того, в какое время он объявил о том, что что Киеву опять нужны деньги.

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