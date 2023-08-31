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Хагелин завершил карьеру из-за травмы глаза. 2-кратный обладатель Кубка Стэнли провел в НХЛ 11 сезонов

«К сожалению, травма глаза оказалась слишком серьезной, чтобы продолжать заниматься любимым делом. Путешествие было потрясающим, но теперь оно заканчивается», – написал 35-летний швед в соцсетях.

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