Там, говорят, выходит книжка про то, как Байден всех кинул

﻿﻿Журналисты Axios опубликовали запись разговора Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Халлом (обратите внимание, он длится 5 часов), которая стала прелюдией к новой книге «Первородный грех: упадок президента Байдена, его сокрытие и его катастрофический выбор снова баллотироваться», опубликованной CNN и журналистами Axios Джейком Тэппером и Алексом Томпсоном.