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Бразильская лотерея CAIXA вложит $14 млн в бразильский спорт, став самым продолжительным спонсором в истории страны

CAIXA Lotteries стала самым продолжительным спонсором в истории бразильского спорта. Партнерство включает в себя сотрудничество с бразильским паралимпийским комитетом (CPB), бразильской конфедерацией легкой атлетики (CBAt) и национальной баскетбольной лигой (LNB).

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