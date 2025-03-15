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Гран-при Австралии-2025. 3-я практика. Пиастри – 1-й, Расселл – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Гран-при Австралии Альберт-парк, Мельбурн 15 марта 2025 года 3-я практика 1. Оскар Пиастри («Макларен») – 1.

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