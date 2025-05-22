Пьяный взлом, удушение и нож: как 15-летняя девочка остановила преступника в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 мая, ФедералПресс. Следственный комитет Приморского края завершил расследование инцидента в Партизанском муниципальном округе, где 15-летняя девочка защитила отца-инвалида от вооруженного нападения.
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