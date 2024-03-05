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Улице Никополя дали имя награждённого лично Гитлером нациста

Улице Никополя дали имя награждённого лично Гитлером нациста

Горсовет Никополя переименовал улицу Павлоградскую в честь фашиста, исполнителя карательных акций против мирного населения, командира 31-го батальона шуцманшафт СД, руководителя коллаборационистских подразделений в составе Вермахта и дивизии СС «Галиция» Петра Дяченко.

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