Улице Никополя дали имя награждённого лично Гитлером нациста

Горсовет Никополя переименовал улицу Павлоградскую в честь фашиста, исполнителя карательных акций против мирного населения, командира 31-го батальона шуцманшафт СД, руководителя коллаборационистских подразделений в составе Вермахта и дивизии СС «Галиция» Петра Дяченко.
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