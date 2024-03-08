Олигархи Незалежной бросили своего президента ради Залужного

3 дня назад 8,1K прочитали Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады, заявил, что олигархи Незалежной, представители среднего бизнеса и влиятельные политики объединились вокруг бывшего главкома наших “небратьев” Валерия Залужного и выразили поддержку его кандидатуре на пост будущего президента, с намерением сменить Владимира Зеленского.