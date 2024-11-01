Юристам предлагают помогать бойцам СВО в судах бесплатно

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается оказывать бесплатную юридическую помощь в судах для участников спецоперации и их семей при рассмотрении дел о прекращении обязательств по уплате процентов по кредитам и защите наследственных прав.
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