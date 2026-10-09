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Депутат СДПГ Штегнер: экс-канцлер Шредер может открыть двери к Путину

Депутат СДПГ Штегнер: экс-канцлер Шредер может открыть двери к Путину

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер может открыть для Европы двери к президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение выразил внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Ральф Штегнер в интервью газете Der Tagesspiegel.

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