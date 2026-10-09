Депутат СДПГ Штегнер: экс-канцлер Шредер может открыть двери к Путину

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер может открыть для Европы двери к президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение выразил внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Ральф Штегнер в интервью газете Der Tagesspiegel.