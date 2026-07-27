Трамп: США ведут "очень дружелюбные" переговоры с Ираном

www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP Президент США Дональд Трамп 27 июля на выступлении в штате Мичиган сообщил, что Вашингтон ведет "очень дружелюбные переговоры" с Тегераном на фоне продолжающегося военного давления Соединенных Штатов на Иран.
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