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Трамп: США ведут "очень дружелюбные" переговоры с Ираном

Трамп: США ведут "очень дружелюбные" переговоры с Ираном

www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP Президент США Дональд Трамп 27 июля на выступлении в штате Мичиган сообщил, что Вашингтон ведет "очень дружелюбные переговоры" с Тегераном на фоне продолжающегося военного давления Соединенных Штатов на Иран.

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