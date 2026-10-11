Илья Зотов предложил автоматизировать выплаты пассажирам авиарейсов

Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, предложил автоматизировать выплаты компенсаций пассажирам при задержках и отменах авиарейсов, чтобы упростить получение помощи и исключить необходимость обращения в авиакомпании.
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