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Царьград

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Илья Зотов предложил автоматизировать выплаты пассажирам авиарейсов

Илья Зотов предложил автоматизировать выплаты пассажирам авиарейсов

Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, предложил автоматизировать выплаты компенсаций пассажирам при задержках и отменах авиарейсов, чтобы упростить получение помощи и исключить необходимость обращения в авиакомпании.

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