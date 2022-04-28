Рынок недвижимости Крыма: сложно, но можно

С какими показателями крымский рынок купли-продажи недвижимости вступал в 2022 год? Как обстоят дела сегодня, каково настроение местных девелоперов и риелторов? И много ли сейчас желающих приобрести крымскую недвижимость, до которой все еще так непросто добраться?В конце марта портал ЦИАН обнародовал статистику*, согласно которой сразу после временного закрытия 11 аэропортов на юге России спрос на посуточную аренду в южных городах-курортах сократился практически вдвое, а конкретно в Симферополе, откуда отправляются рейсовые автобусы по всему Крыму, — в 2,2 раза.